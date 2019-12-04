Поветкин провёл открытую тренировку перед боем с Хантером
7 декабря в Саудовской Аравии состоится масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча Энтони Джошуа и Энди Руиса. В андеркарде этого противостояния выступят экс-чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин и экс-претендент на титул в первом тяжёлом весе Майкл Хантер.
На данный момент россиянин уже находится в Саудовской Аравии и 3 декабря провёл первую открытую тренировку.
Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице промоутерской компании Matchroom Boxing в «Твиттере».
Напомним, в предыдущем поединке Александр Поветкин единогласным решением судей одолел Хьюи Фьюри, а Майкл Хантер нанёс первое в карьере поражение россиянину Сергею Кузьмину.
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