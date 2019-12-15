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Уайт заявил, что Ян заслужил бой с Сехудо, но Генри хочет встретиться с Алду

Уайт заявил, что Ян заслужил бой с Сехудо, но Генри хочет встретиться с Алду
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт признал, что боец лиги Пётр Ян заслуживает титульного боя в легчайшем весе с Генри Сехудо. Вместе с тем функционер дал понять, что намерен организовать для Сехудо поединок с экс-чемпионом в полулёгком весе Жозе Алду.

«Да, Ян заслуживает титульный бой с Сехудо, но Генри написал мне сегодня, что судейское решение в поединке Алду с Мораесом было дерьмовым. Он попросил у меня бой с Алду. Сейчас Генри — чемпион, и он решает, с кем ему выйти на бой. Так что мы сделаем этот бой. Я тоже считаю, что Алду победил. Кто ещё так думает в этом зале? Поднимите руки. Похоже, так думает большинство», — сказал президент UFC на пресс-конференции после завершения турнира UFC 245 в Лас-Вегасе, США.

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