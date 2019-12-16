Беспутин: трудно говорить об интересе Пакьяо в проведении боя со мной

Регулярный чемпион WBA Александр Беспутин поделился мыслями о возможном поединке с Мэнни Пакьяо.
«Трудно говорить об интересе Пакьяо в проведении боя со мной. Он ветеран спорта и выбирает большие поединки. Для меня это была бы классная встреча, хороший вызов, но всё будет зависит от Пакьяо. Если он захочет, то наш с ним бой произойдёт. Вообще, хотел бы проводить поединки с другими чемпионами в моём весе, хотел бы стать абсолютным чемпионом мира. Сейчас хочу провести обязательную защиту, а потом уже буду настраиваться на объединение.
Не вижу сейчас смысла в реванше с Бутаевым. Думаю, ни у одного человека, который разбирается в боксе, не осталось вопросов по итогам этого поединка. Учитывая амбиции в сторону объединения поясов, такой реванш мне вообще неинтересен», — цитирует Беспутина пресс-служба Федерации бокса России.
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