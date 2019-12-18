Источник: Фьюри закончит карьеру боксёра и уйдёт в UFC

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри проведёт ещё два боя, после чего навсегда покинет ринг и подпишет контракт с UFC, главным промоушеном в мире смешанных единоборств. Об этом рассказал журналист Спенсер Оливер.

«Тайсон сказал мне, что проведёт ещё два боя в соответствии с контрактом, после чего закончит с боксом. Он сказал, что собирается перейти в UFC. Это новое начало, новый вызов для него. Он был крайне серьёзен, говоря это», — приводятся слова журналиста в официальном «твиттере» Talk Sport.

Последним соперником 31-летнего Фьюри был швед Отто Уаллин, проигравший ему единогласным решением судей в поединке в сентябре 2019 года. Следующий бой британский боксёр проведёт 22 февраля, соперником будет действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер.