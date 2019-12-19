Гарсия и Варгас проведут бой 29 февраля
Официально анонсирован поединок между бывшим чемпионом мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсией и экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Джесси Варгасом, сообщает пресс-служба Matchroom Boxing в своём твиттер-аккаунте.
Поединок между Гарсией и Варгасом состоится 29 февраля 2020 года во Фриско (Техас, США).
Майки Гарсия провёл на профессиональном ринге 40 поединков, одержав 39 побед и один раз потерпев поражение — в последнем для себя поединке Гарсия проиграл Эрролу Спенсу единогласным решением судей.
Джесси Варгас принял участие в 33 поединках, потерпев два поражения, ещё два боя сведя вничью и 29 раз одержав победу. В последнем для себя поединке Варгас победил нокаутом Умберто Сото.
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