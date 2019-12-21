Масвидаль: для меня будет честью сразится с Макгрегором

Боец UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль рассказал, что он был бы не против поединка с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Я в этом бизнесе уже 16 лет и теперь просто хочу заработать денег на жизнь своим детям и внукам. Я мог бы встретиться с Конором Макгрегором, Камару Усманом или мы бы могли организовать встречу с Флойдом Мейвезером. Как бы то ни было, бой с Конором мне интересен не только из-за больших денег, но ещё и потому что он был чемпионом UFC в двух весовых категориях, это мало кому удавалось. Он много сделал для нашего спорта. Для меня будет честью сразиться с ним», — рассказал Масвидаль в интервью, размещённом на странице Джима Роми в «Твиттере».

Следующий бой Конор Макгрегор проведёт в полусреднем весе. 18 января 2020 года он встретится с Дональдом Серроне.