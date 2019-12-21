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Масвидаль: я на вершине списка кандидатов на бой с Мейвезером

Масвидаль: я на вершине списка кандидатов на бой с Мейвезером
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC полусреднего веса Хорхе Масвидаль заявил, что находится на вершине списка потенциальных кандидатов на поединок с экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.

«Флойд Мейвезер будет работать с боксёрской компанией Zuffa Boxing. Промоутерская компания хочет устроить его поединок с бойцом UFC. Думаю, я на вершине списка кандидатов. Мы все хотели бы договориться об этом поединке», — приводит слова Хорхе Масвидаля LowKickMMA.

Не так давно Мейвезер и глава UFC Дэна Уайт анонсировали сделку. Её детали пока не раскрываются. По сведениям источников, Флойд проведёт два поединка, и один из них будет со звёздным бойцом UFC.

Масвидаль в последнем поединке победил Нейта Диаза и завоевал пояс BMF.

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