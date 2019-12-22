Валуев — о поражении Лебедева: иногда финансовое положение может заставить вернуться

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Николай Валуев поделился впечатлениями от поражения экс-чемпиона мира в первом тяжёлом весе Дениса Лебедева в бою с Табисо Мчуну. Валуев отметил, что Лебедев потерял прежние кондиции, а также намекнул, что Денис мог согласиться на возобновление карьеры из-за финансовых неурядиц.

«Мы констатировали, что Денис сдал в плане кондиций. Мчуну — достаточно серьёзный соперник, непростой. Из тех, кто может не дать сопернику выглядеть предпочтительно. Он действительно выиграл бой.



Что касается завершения Лебедевым карьеры, рано или поздно это тяжёлое решение всем приходится принимать. Сейчас оно может быть обусловлено эмоциями, поэтому утверждать на будущее, что там и как будет… Очень сомневаюсь. Одно могу сказать: обидно, что иногда финансовое положение может заставить бойца возвращаться обратно на ринг. Как правило, это заканчивается нехорошо», — приводит слова Валуева «РЕН ТВ».