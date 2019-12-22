Вудли: мне противно, что проиграл Усману

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли поделился впечатлениями от недавнего титульного поединка в этом дивизионе, в котором Камару Усман защитил пояс от посягательств Колби Ковингтона. Вудли дал понять, что не считает обоих участников встречи достойными титула.

«Усман победил, сломав Колби челюсть. Мне казалось, что Ковингтон вёл в счёте с небольшим преимуществом. Но я не был впечатлён этой встречей. Было противно осознавать, что проиграл Усман.

Если бы бил Колби, он бы уже сейчас был на аппаратах жизнеобеспечения. Удивила его стойкость и сколько он пропустил. Поразило, что они били друг друга снова и снова. Но с точки зрения бойцовского IQ, Колби должен был подумать, что следует шевелить своей дурацкой головой. Тогда бы он пропустил меньше, неужели ему это не понятно. Не видел этого от него. Странно, что не увидел в этом поединке борьбы", — приводит слова Вудли BJPenn.

Напомним, Вудли потерял титул в полусреднем весе в марте 2019 года, проиграв Камару Усману. С тех пор он не появлялся в октагоне.