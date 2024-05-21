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Сергей Ковалёв объяснил, за счёт чего Усик победил Фьюри

Сергей Ковалёв объяснил, за счёт чего Усик победил Фьюри
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалёв поделился мнением о недавнем поединке между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Тайсоном Фьюри. Их бой проходил в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным решением судей.

«Поединок проходил в интенсивном темпе. Усик дышит словно рыба. Он может обходиться без воздуха примерно четыре минуты. Даже больше. За счёт темпа он и сломал Фьюри. Первую часть поединка выиграл Фьюри, но во второй части Александр проделал отличную работу. Надеюсь, мы увидим реванш, и он будет не менее интересным», — сказал Ковалёв на канале Title Sports Network в YouTube.

Усик танцем отпраздновал победу украинского боксёра Беринчика:

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