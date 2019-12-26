А. Емельяненко принял вызов Кадырова и готов с ним боксировать
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на недавний вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Политик предложил Емельяненко бой, но подчеркнул, что не определился, в каком виде спорта он готов выступить — боксе или смешанных единоборствах.
Александр выразил готовность в очередной раз выйти на ринг и побоксировать.
«Я принимаю твой вызов, мой друг Рамзан! Я готов с тобой боксировать. Готовь перчатки! Время и число я предоставляю тебе на выбор. Когда?» — написал Емельяненко.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».
Напомним, что предыдущий бой Емельяненко также провёл по правилам бокса, досрочно победив стронгмена Михаила Кокляева.
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