Тактаров: Хабиб может уйти непобеждённым. Встретится ещё с двумя мешками

Прославленный боец смешанных единоборств 52-летний Олег Тактаров поделился мыслями о чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове. Олег вновь усомнился в том, что россиянин встретится с Тони Фергюсоном. Тактаров подчеркнул, что Хабиб может уйти из спорта непобеждённым.

«Может ли он уйти из спорта непобеждённым? Если быстро уйдёт, то может. Как я уже говорил, бой с Фергюсоном может не состояться. На это есть причины. Эти причины за гранью вашего понимания, мне они понятны. Но они за гранью понимания толпы, не смогу вам объяснить. Скорее всего, это не случится.

То есть встретится с двумя мешками — там их полно — и сможет уйти непобеждённым. Заработает деньжат», — сказал Тактаров в интервью, размещённом на канале Sports Insider в YouTube.