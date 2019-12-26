Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тактаров: Хабиб может уйти непобеждённым. Встретится ещё с двумя мешками

Тактаров: Хабиб может уйти непобеждённым. Встретится ещё с двумя мешками
Бокс/ММА / UFC 0

Прославленный боец смешанных единоборств 52-летний Олег Тактаров поделился мыслями о чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове. Олег вновь усомнился в том, что россиянин встретится с Тони Фергюсоном. Тактаров подчеркнул, что Хабиб может уйти из спорта непобеждённым.

«Может ли он уйти из спорта непобеждённым? Если быстро уйдёт, то может. Как я уже говорил, бой с Фергюсоном может не состояться. На это есть причины. Эти причины за гранью вашего понимания, мне они понятны. Но они за гранью понимания толпы, не смогу вам объяснить. Скорее всего, это не случится.

То есть встретится с двумя мешками — там их полно — и сможет уйти непобеждённым. Заработает деньжат», — сказал Тактаров в интервью, размещённом на канале Sports Insider в YouTube.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019