Тактаров заявил, что Хабиб добился успеха после разговора с ним

Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров считает, что в успехах чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова есть и его заслуга. По словам Тактарова, Нурмагомедов преодолел трудности, когда прислушался к его советам.
«Помогал ли я когда-нибудь российским бойцам с подготовкой или советом? Все знают историю с Хабибом. У него всё сразу началось после того, как мы поговорили. Но зачем мне об этом рассказывать? Говорили — и говорили. Он выполнил все пять пунктов, которые я назвал. Мне это немного льстит. Это было как раз до того, как у него начало что-то получаться. Сначала он снялся из-за проблем со здоровьем. Потом он выполнил пункт четыре и пункт пять, выиграл у Яквинты. Всё пошло как по маслу», — сказал Тактаров в интервью, размещённом на канале Sports Insider в YouTube.
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