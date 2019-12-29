Чахкиев в стихотворной форме высмеял А. Емельяненко

Олимпийский чемпион по боксу, экс-претендент на титул чемпиона мира Рахим Чахкиев в очередной раз раскритиковал бойца ММА Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева за их встречу по правилам профессионального бокса. По мнению Чахкиева, такие поединки дискредитируют спорт. Более того, Рахим посвятил их бою стихотворение.

«События последнего времени не отпускают. Обуревают мысли. Ты понимаешь, что так быть не должно. Что это аморально. Это разлагает высокие нравственные идеалы спорта. Если у вас личный и неприязненный конфликт, не нужно делать из этого шоу, а здесь это бокс, посмешище. Надо отдать должное, народ позабавили вы прилично. Посему родились такие строки:

Дивным вечером московским

Отдыхал с друзьями томно.

Не скажу навеселе, так,

Довольно грустно мне.

В очень шумном заведеньи

Гул стоял, уж больно громко.

Лица разные мелькались,

Они мило улыбались.

В этой шумной атмосфере

Не заметил, как созрели

Наши с братьями догадки.

Обсуждали мы былое,

Всяко-разно, молодое.

В этот вечер ожидалась

Битва двух трухлявых пней.

Краем уха, ненароком

Молвил мне об этом, мой друг Серёга.

Я схватился за башку: у Кокляева — кокошник,

У Емели — подорожник.

В чём зерно всей сей потуги?

Где сокрыты ядра смысла?

Вы не думали мозгами?!

Погубила вас давно

Хайпа славы дно!

Почему гнушимся воли

И коверкаем наш спорт?

Ведь народ не проведёшь.

Ну ничё, смекнули ловко,

Нас народ поддержит бойко. Скоморохи и шуты

Всегда в тренде, на мази.

И толпа, сбиваясь в кучу,

Мчится выкупить билет.

Диво дивное вживую

Лицезреть стремиться люд,

Он такое видел редко,

Потому скупает юрко

Этой бесовщины бред.

И вступает на помост

Маразматиков погост.

Что же, боже, вы творите?

Пожалейте вы людей,

Сбившись в кучу, как отара,

Блеют знатоки «вокала». Боксом это не назвать,

Саша лезет добивать.

Миша, это не помост,

Ты попутал, вертихвост.

На канвас упал красиво,

Покружась в нелепом танце.

Волочкова была в трансе.

После той агонии на вопрос от молнии ты сказал, побьёшь любого.

В тех словах бравады много.

После этой установки

Ринг покрылся слоем пыли. Созываешь всех ты в клетку.

Тут ты мачо, на коне,

Руку мне сломать грозишься,

Нет ни совести, ни такта.

За слова не отвечаешь

И всех в клетку созываешь.

Запустил потехи час,

Эстафету-тарантас.

Отвечаем мы за бокс,

И не нужно бесноваться,

Хайп ловить, срубать бабло,

Цирк устроив шапито", — написал Чахкиев на своей странице в «Инстаграме».