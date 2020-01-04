Серроне: Макгрегор просто решил отказаться от весогонки

Боец UFC Дональд Серроне поделился мыслями о предстоящем бое с Конором Макгрегором, который запланирован на 18 января. Серроне рассказал о причинах, по которым этот бой пройдёт в полусреднем весе.
«Конор просто решил отказаться от весогонки. Приходиться сбрасывать слишком много веса, а последняя неделя перед боем — это всегда борьба с каждым лишним килограммом, однако сейчас мы просто можем выйти в октагон и приятно провести время.
Это была идея Конора. Мы уже были настроены начать скидывать вес до лёгкого дивизиона, но он предложил провести бой в полусреднем весе, и я согласился. Я никогда не беспокоился об этом, это не имеет особого значения», — приводит слова Дональда Серроне BJPenn.
Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с октября 2018 года, после того как в титульном поединке за пояс UFC в лёгком весе проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.
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