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Серроне: Макгрегор просто решил отказаться от весогонки

Серроне: Макгрегор просто решил отказаться от весогонки
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Дональд Серроне поделился мыслями о предстоящем бое с Конором Макгрегором, который запланирован на 18 января. Серроне рассказал о причинах, по которым этот бой пройдёт в полусреднем весе.

«Конор просто решил отказаться от весогонки. Приходиться сбрасывать слишком много веса, а последняя неделя перед боем — это всегда борьба с каждым лишним килограммом, однако сейчас мы просто можем выйти в октагон и приятно провести время.

Это была идея Конора. Мы уже были настроены начать скидывать вес до лёгкого дивизиона, но он предложил провести бой в полусреднем весе, и я согласился. Я никогда не беспокоился об этом, это не имеет особого значения», — приводит слова Дональда Серроне BJPenn.

Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с октября 2018 года, после того как в титульном поединке за пояс UFC в лёгком весе проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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