Усман — Макгрегору: даже не мечтай о чемпионском поясе в полусреднем весе

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман написал обращение к Конору Макгрегору, которому 18 января предстоит поединок с Дональдом Серроне. Бой пройдёт в полусреднем весе.



«Дружище, просто выходи уже в октагон и получи поражение от Серроне. Даже не думай мечтать о чемпионском поясе в полусреднем весе. Иначе эта мечта превратится в кошмар», — написал в «Твиттере» Камару Усман.



Для Конора Макгрегора поединок с Дональдом Серроне станет первым после боя с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года. Бой Макгрегора с Серроне назначен на 18 января 2020-го на турнире UFC 246, и это будет главным событием турнира, в котором, традиционно, запланировано пять раундов. Ранее президент UFC Дэна Уайт заявил, что в случае победы Макгрегора над Серроне и Хабиба Нурмагомедова над Тони Фергюсоном организация готова дать реванш Хабибу и Конору.