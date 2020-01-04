Хргович: хотел бы встретиться с Поветкиным или Чисорой
Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2016, чемпион Европы 2015 года, проспект супертяжёлого веса Филип Хргович заявил, что в скором времени хотел бы провести поединок с экс-чемпионом мира по версии WBA Regular Александром Поветкиным.
«Хотелось бы встретиться с Дереком Чисорой или Александром Поветкиным. С кем-то с большим именем, у кого есть большие победы и успех в бою с которым сделает меня известным. Видел предыдущий бой Поветкина. Думаю, он должен был одержать победу в поединке с Хантером. Полагаю, он взял семь раундов. Как бы то ни было, была хорошая схватка», — приводит слова Хрговича BoxingScene.
Последний поединок Хргович провёл на одном вечере бокса с Поветкиным. Тогда он победил экс-претендента на титул Эрика Молину.
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