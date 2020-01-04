Дж. Варгас: я быстрее Майки Гарсии

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Джесси Варгас поделился ожиданиями от поединка с бывшим чемпионом мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсией. Варгас убеждён, что его скорость и техника станут ключевым фактором в этом противостоянии.

«Моя техника и скорость будут ключевым фактором и в этом будет моё преимущество. Чувствую, что я быстрее Гарсии. Я должен использовать это преимущество. Также мне необходимо использовать превосходство в габаритах. Мне нужно придерживаться своего плана и не обращать внимание на то, как с Гарсией дрались другие. Я намерен воспользоваться его ошибками.

Победа откроет передо мной многие двери. После встречи с Майки я намерен побороться за титул", — приводит слова Варгаса BoxingScene.

Встреча Джесси Варгаса и Майки Гарсия состоится 29 февраля во Фриско (штат Техас, США).