Брэдли: Джошуа уступит свои титулы Усику

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли убеждён, что Энтони Джошуа, недавно отвоевавший титулы чемпиона мира в супертяжёлом весе, не сумеет их удержать. По мнению Тимоти, в скором времени обидчиком британца станет Александр Усик.
«Думаю, в 2020 году Джошуа утратит титулы. Он уступит их Александру Усику. Энтони победит Кубрата Пулева, но потом Усик перебоксирует Джошуа. Энтони упустит титулы», — приводит слова Брэдли Boxingnews24.
Напомним, Джошуа вернул звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO 7 декабря минувшего года, когда в реванше единогласным решением судей победил Энди Руиса. Усик в минувшем бою только дебютировал в супертяжёлом весе. Ожидается, что весной украинец встретится с экс-претендентом на титул Дереком Чисорой.
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