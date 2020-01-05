Тренер Макгрегора: Конор остановит Серроне в поздних раундах

Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, убеждён, что его подопечный одержит досрочную победу над Дональдом Серроне. При этом специалист убеждён, что встреча закончится в поздних раундах.

«Конор остановит Серроне в поздних раундах. Это случится в конце боя, в чемпионских раундах. Такова моя точка зрения, и я готовлю себя к такому развитию событий. Да, Конор может взорваться и решить всё за несколько секунд. Но всё же бойцы будут немного тяжелее, это сыграет роль, и всё завершится в поздних раундах», — приводит слова Каваны BJPenn.

Встреча Конора Макгрегора и Дональда Серроне возглавит турнир UFC 246, проведение которого запланировано на 18 января в Лас-Вегасе, США.