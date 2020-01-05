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Енджейчик призналась, что на её неудачи повлияли проблемы в личной жизни

Енджейчик призналась, что на её неудачи повлияли проблемы в личной жизни
Бокс/ММА / UFC 0

Бывшая чемпионка UFC Йоанна Енджейчик призналась, что неудачи в личной жизни негативно повлияли на её выступления в ММА.

«На моих результатах сказалась жизнь одинокой женщины. В Польше о моей личной жизни известно гораздо больше, чем в США. У меня были тяжёлые два года. Да, было непросто, но я чувствую, что 2019 год стал особенным. Не могу дождаться развития событий в 2020 году.

Я рассталась с женихом. Это было прямо перед боем с Роуз Намаюнас. У меня была просто ужасная весогонка, это сломило меня. В тот же год я узнала, что мой менеджер обманул меня на крупную сумму, а вскоре я узнала об изменах своего парня.

Намаюнас вызвала меня, она боялась, что я смогу жестоко побить её. Но я уже не была на это настроена. Если в твоей жизни не всё идёт гладко, то ты просто не можешь быть успешен в ММА», — приводит слова Енджейчик MMAFighting.

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