Енджейчик призналась, что на её неудачи повлияли проблемы в личной жизни

Бывшая чемпионка UFC Йоанна Енджейчик призналась, что неудачи в личной жизни негативно повлияли на её выступления в ММА.
«На моих результатах сказалась жизнь одинокой женщины. В Польше о моей личной жизни известно гораздо больше, чем в США. У меня были тяжёлые два года. Да, было непросто, но я чувствую, что 2019 год стал особенным. Не могу дождаться развития событий в 2020 году.
Я рассталась с женихом. Это было прямо перед боем с Роуз Намаюнас. У меня была просто ужасная весогонка, это сломило меня. В тот же год я узнала, что мой менеджер обманул меня на крупную сумму, а вскоре я узнала об изменах своего парня.
Намаюнас вызвала меня, она боялась, что я смогу жестоко побить её. Но я уже не была на это настроена. Если в твоей жизни не всё идёт гладко, то ты просто не можешь быть успешен в ММА», — приводит слова Енджейчик MMAFighting.
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