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Масвидаль не уверен, что Макгрегор захочет драться с ним

Масвидаль не уверен, что Макгрегор захочет драться с ним
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, не считает, что Конор Макгрегор станет проводить с ним бой в случае победы над Дональдом Серроне. Макгрегор и Серроне выйдут в октагон на турнире организации в Лас-Вегасе 18 января.

«Часть меня думает, что Макгрегор не хочет облажаться. Здорово. Я не собираюсь останавливаться на этом и не хочу заставлять кого-нибудь потанцевать со мной. Не хочешь танцевать? Отлично, мы идём дальше.

Я не думаю, что если Конор выиграет у Серроне, то он будет драться со мной. От его интервью и прочего. Я думаю, что он пойдёт другой дорогой. Может, я просто смотрю чуть вперёд, но я так не думаю», — приводит слова Хорхе Масвидаля MMAJunkie.

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