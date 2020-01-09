Масвидаль не уверен, что Макгрегор захочет драться с ним

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, не считает, что Конор Макгрегор станет проводить с ним бой в случае победы над Дональдом Серроне. Макгрегор и Серроне выйдут в октагон на турнире организации в Лас-Вегасе 18 января.



«Часть меня думает, что Макгрегор не хочет облажаться. Здорово. Я не собираюсь останавливаться на этом и не хочу заставлять кого-нибудь потанцевать со мной. Не хочешь танцевать? Отлично, мы идём дальше.



Я не думаю, что если Конор выиграет у Серроне, то он будет драться со мной. От его интервью и прочего. Я думаю, что он пойдёт другой дорогой. Может, я просто смотрю чуть вперёд, но я так не думаю», — приводит слова Хорхе Масвидаля MMAJunkie.