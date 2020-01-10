Магомедшарипов забил слэм-данк, вскарабкавшись к кольцу по стене

Третий номер рейтинга UFC в полулёгком весе, ещё не проигравший в лиге Забит Магомедшарипов выложил на своей странице в «Инстаграме» забавное видео. На ролике видно, как Забит играет в баскетбол. Боец забил слэм-данк в необычном стиле, вскарабкавшись к кольцу по стене.

«В баскетбол у нас играют по своим правилам», — написал Магомедшарипов на странице в социальной сети.

Напомним, последний из своих поединков россиянин провёл 9 ноября на турнире UFC Fight Night 165. Тогда он выступил в Москве. Его бой с Кэлвином Каттаром стал главным событием шоу и был признан лучшим по завершении турнира. Магомедшарипов победил решением судей. Это была шестая победа россиянина в UFC. Всего в смешанных единоборствах Забит провёл 19 встреч, победив в 18 из них.