Карелин: ММА — это не спорт

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин рассказал об отношении к смешанным единоборствам.



«ММА — не спорт. Это система проведения соревнований. Смешанные единоборства. Каждая из дисциплин — это вид спорта. Когда смешивают, это система проведения соревнований. Красиво упакованная, замечательно поданная, владеющая большим представительством среди аудитории, вызывающая правильные цивилизованные ощущения, когда надо лежачего молотить и всё остальное, и кровь тебя не останавливает на сопернике. Если будем об этом говорить, то до чего договоримся? Вспомним учебники истории. Гладиаторские бои — это что, вид спорта? Тоже система проведения соревнований.



Почему ММА за 20 лет превзошёл борьбу? Правильная упаковка. В отличие от нашего борцовского сообщества, у них нет замечательной расслабляющей, расхолаживающей, развращающей мысли, что мы традиционный вид спорта, что с нами и так должны считаться, показывать по телевизору. Что мы не должны думать, какой звук у нас в зале, предполагать, что даже самые почётные гости не имеют права вмешиваться в ход проведения поединков.



Задумайтесь, что такое клетка. Это история, которая не даёт возможности выскочить и ударить судью, например. Чем мы прославились в последнее время? Дебоши на соревнованиях? У них это всё в рамках правил. У них внутри побоище, а все остальные кипят там, снаружи, за кастрюлей. А у нас зачастую любой Петя может заскочить и всечь судье. Мы же сами себя обворовали, обезличили, унизили перед публикой, перед традициями, перед нашими славными победами, перед именами, на которые мы равняемся до сих пор», — сказал Карелин в интервью Оксане Кравцовой.