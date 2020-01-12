Енджейчик: Чжан Вейли не случайно стала чемпионкой

Бывшая чемпионка UFC Йоанна Енджейчик поделилась мнением о своей будущей оппонентке Чжан Вейли. Их бой состоится 7 марта на турнире UFC 248.



«Чжан не случайно стала чемпионкой, она протоптала себе путь в элиту ММА. Рейтинги не выходят в октагон за тебя, пусть кто-то и является фаворитом на бумаге. В октагоне шансы всегда 50 на 50. Там неважно, кто был фаворитом на бумаге. Вейли просто делала свою работу. Никто не мог подраться с Джессикой Андраде. Она ждала, а потом победила её.



Я рада, что Чжан воспользовалась своей возможностью и стала чемпионкой. В UFC более 500 бойцов и только 13 или 14 являются чемпионами. Это особенная лига», — приводит слова Йоанны Енджейчик MMAJunkie.

Напомним, китаянка стала чемпионкой промоушена в августе 2019 года. Тогда она досрочно победила Джессику Андраде, отобрав пояс у бразильянки. Что касается Енджейчик, то она предыдущий бой провела в октябре 2019 года. На турнире в Тампе полячка единогласным решением судей справилась с Мишель Уотерсон.