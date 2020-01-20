Кремлёв: чемпионы мира по боксу получат по $ 100 тысяч в качестве призовых от АИБА

Председатель маркетинговой комиссии АИБА и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал об изменениях, которые планирует организация. В частности, Кремлёв отметил, что будут изменены суммы призовых от АИБА чемпионам мира и призёрам мировых первенств.



«Нам нужны глобальные реформы, чтобы снова сделать АИБА великой. Мы способны на это, но нужна коллективная работа. Нам нужно объединиться и помогать друг другу. Бокс начинается со спортсменов и тренеров, они являются нашим главным приоритетом. Как только у нас появятся сильные национальные федерации, соответственно конфедерации станут сильнее, что сделает АИБА ещё могущественнее. Отныне мы будем ежегодно проводить континентальные форумы. Это поможет решить множество вопросов и быть на связи со всеми федерациями членами АИБА. Скоро АИБА станет устойчивой организацией и будет помогать национальным федерациям развивать бокс во всём мире.



Мы поможем каждой национальной федерации иметь веб-сайт, социальные сети и маркетинговый план. Мы изменим структуру соревнований. Например, чемпионы мира получат по $ 100 тыс. в качестве призовых, серебряные призёры — $ 50 тыс., бронзовые призы — по $ 25 тыс. Кроме того, мы создадим календарь АИБА до 2025 года. После всего этого придут спонсоры», — цитирует Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.