Немков проведёт титульный бой с Бэйдером, встреча состоится 9 мая

Российский боец Bellator Вадим Немков проведёт следующий поединок 9 мая. На турнире Bellator 243, который пройдёт в Сан-Хосе (штат Калифорния, США), он встретится с чемпионом организации в двух весовых категориях Райаном Бейдером. На кону противостояния будет стоять титул в полутяжёлом весе, сообщает MMA Fighting.

Немков предыдущий поединок провёл в октябре 2019 года. На турнире в Милане он удушающим приёмом победил Рафаэля Карвальо. В Bellator на счету россиянина четыре поединка в Bellator, и во всех из них он вышел победителем.

Бейдер последний бой провёл в тяжёлом весе. Его сентябрьский поединок с Чейком Конго был признан несостоявшимся. Последний раз в полутяжёлом весе Райан бился в июне 2017 года.