Масвидаль: в технике Макгрегора много пробелов

Обладатель пояса BMF в UFC Хорхе Масвидаль поделился мнением о выступлении Конора Макгрегора в поединке с Дональдом Серроне.



«Все видели, что я сделал с Дональдом Серроне, когда он находился на пике карьеры. Например, хороший тренер в футболе видит варианты для хорошей передачи, он видит рисунок игры и понимает, что именно сработает. Для меня это в первую очередь математика. Я смотрю на Конора Макгрегора и вижу пробелы в его технике. Если бы я был тренером, то я бы нашёл, как решить эту задачу для своего бойца.



Есть уравнение, которое я вижу: квадратный корень из его лица, умноженный на мои кулаки. Это константа. Его навыки в какой-то степени превосходны, но я вижу возможности. И в итоге ответ склоняется в мою пользу. Он знает, что результат нашего боя его не устроит. Он сам сказал, что ещё не разогнался до конца, так что пусть готовится. Пока же у меня есть незаконченное дело с одним парнем, забыл его имя… Камару Усманом. Пусть пока наслаждается жизнью — скоро его ждёт жестокое падение», — приводит слова Хорхе Масвидаля Bloody Elbow.