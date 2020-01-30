«Ржу в голос». Усман — о стычке с Масвидалем

Чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман прокомментировал словесную перепалку с обладателем титула BMF Хорхе Масвидалем, устроенную на пресс-мероприятиях, приуроченных к Супербоулу НФЛ, который состоится в ближайшие выходные.

«Этот засранец пришёл с камерой, чтобы попытаться что-то придумать и действовать жёстко. Я был перед ним, и если он что-то хотел сделать, то мог бы попробовать, но так и не сделал. Ржу в голос», — написал боец в своём «твиттере».

Усман завоевал чемпионский пояс в марте 2019 года, одолев Тайрона Вудли. В декабре он провёл успешную защиту в бою с Колби Ковингтоном.

Масвидаль одержал три победы в 2019 году. Нокаутировал Даррена Тилла, Бена Аскрена и Нэйта Диаза. Удерживает титул BMF, который завоевал в последнем поединке.

На счету Усмана 16 побед при одном поражении. В активе Масвидаля 35 побед при 13 поражениях.