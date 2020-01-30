Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Ржу в голос». Усман — о стычке с Масвидалем

«Ржу в голос». Усман — о стычке с Масвидалем
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман прокомментировал словесную перепалку с обладателем титула BMF Хорхе Масвидалем, устроенную на пресс-мероприятиях, приуроченных к Супербоулу НФЛ, который состоится в ближайшие выходные.

«Этот засранец пришёл с камерой, чтобы попытаться что-то придумать и действовать жёстко. Я был перед ним, и если он что-то хотел сделать, то мог бы попробовать, но так и не сделал. Ржу в голос», — написал боец в своём «твиттере».

Усман завоевал чемпионский пояс в марте 2019 года, одолев Тайрона Вудли. В декабре он провёл успешную защиту в бою с Колби Ковингтоном.

Масвидаль одержал три победы в 2019 году. Нокаутировал Даррена Тилла, Бена Аскрена и Нэйта Диаза. Удерживает титул BMF, который завоевал в последнем поединке.

На счету Усмана 16 побед при одном поражении. В активе Масвидаля 35 побед при 13 поражениях.

Усман и Масвидаль едва не подрались в окружении журналистов. Видео
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020