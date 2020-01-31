Сильнейшие дзюдоисты планеты соберутся в Екатеринбурге перед Олимпиадой в Токио

Екатеринбург в четвёртый раз в спортивной истории примет международный турнир по дзюдо «Большой шлем». С 13 по 15 марта на арене ДИВСа соберутся более 50 национальных сборных, в том числе и российская команда. «Большой шлем» по масштабу уступает только Олимпийским играм.
За три соревновательных дня спортсмены разыграют 14 комплектов наград – по семь у мужчин и женщин. Кроме медалей на кону будет стоять и призовой фонд – победители и призёры разделят $ 154 000. Более того, уральский турнир станет одной из последних возможностей побороться за квалификационные очки: в июле Токио принимает летнюю Олимпиаду, а значит, сейчас в каждой стране идёт формирование сильнейших составов.
«Большой шлем» представляет собой серию из шести турниров, каждый этап проходит в разных странах. Помимо Екатеринбурга соревнования пройдут в Париже, Дюссельдорфе, Баку, Абу-Даби и Токио. Заявки на участие в российских стартах подали уже 148 атлетов из 34 стран. Ожидается, что к началу марта этот список увеличится до 500 дзюдоистов из 50 стран, сообщает пресс-служба турнира «Большой шлем» — 2020.
Напомним, в 2019 году российская команда завоевала на уральском этапе «Большого шлема» девять медалей и стала первой в медальном зачёте.
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