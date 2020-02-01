Усман и Масвидаль, вероятно, встретятся в июле

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что чемпион организации в полусреднем весе Камару Усман и обладатель титула BMF Хорхе Масвидаль, вероятнее всего, проведут поединок в июле. Функционер планирует организовать их встречу в Лас-Вегасе на турнире UFC 252.
«Мы собираемся организовать их бой в Лас-Вегасе. Масвидаль и Усман, вероятнее всего, подерутся на международной неделе боёв (проходит в июле — прим. „Чемпионата“). Если Хорхе выиграет, возможно, первую защиту пояса он проведёт в Майами.
Таков был наш план для этой встречи. Мы ещё не анонсировали ничего официально. Но обстоятельства заставляют меня это сделать", — приводит слова Уайта MMA Fighting.
Камару Усман предыдущий поединок провёл в декабре, тогда он нокаутировал Колби Ковингтона. Масвидаль последний раз появлялся в октагоне в ноябре минувшего года. На турнире UFC 244 Хорхе победил Нэйта Диаса.
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