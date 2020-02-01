Усман уверен, что Масвидаль попытается провести бой с Макгрегором

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман уверен, что Хорхе Масвидаль постарается избежать поединка с ним.
«Команда Масвидаля делает всё возможное, чтобы избежать поединка со мной. Они умоляют о бое с Макгрегором. Понимаю их. Если Масвидаль проиграет Макгрегору, он продолжит получать крупные чеки, никого не будет волновать итог этого боя. Если же Хорхе будет драться со мной, то он вернётся к гонорарам в размере $ 50 тыс. После нашего поединка уже не будет такого хайпа.
Раньше я уважал Масвидаля, но теперь он стал одним из этих хитроумных парней. Менеджеры Масвидаля проделали отличную работу», — приводит слова Камару Усмана MMAFighting.
Ранее Дэна Уайт объявил, что Камару Усман и обладатель титула BMF Хорхе Масвидаль, вероятнее всего, проведут поединок в июле. Функционер планирует организовать их встречу в Лас-Вегасе на турнире UFC 252.
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