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Хэй сравнил ударную мощь Уайлдера и Владимира Кличко

Хэй сравнил ударную мощь Уайлдера и Владимира Кличко
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй признался, что считает Деонтея Уайлдера самым жёстким нокаутёром в истории супертяжёлого веса. Британец сравнил мощь удара Деонтея и Владимира Кличко.

«Я действительно думаю, что у него самый мощный удар за всю историю супертяжёлого веса. Я проводил с ним спарринги, и я пропускал удары от Владимира Кличко в 10-унцовых перчатках. Мне тяжелее было выдерживать атаки Уайлдера, который пробивал мне в голову, защищённую шлемом. При этом Деонтей использовал перчатки в 18 унций. Он даже не попадал по мне часто, просто скользящие удары, но они были ощутимы. После спарринга я подумал, что из этого парня что-то получится», — приводит слова Хэя Boxingnews24.

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