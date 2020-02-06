Уайт — о стычке Усмана и Масвидаля на Супербоуле: эти двое повели себя как неандертальцы

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал перепалку между чемпионом организации в полусредней весовой категории Камару Усманом и обладателем титула BMF Хорхе Масвидалем, устроенную на пресс-мероприятиях, приуроченных к Супербоулу НФЛ.
«Мне это не понравилось. Люди считают, что если я промоутер, то я уже считаю деньги и думаю, что это круто для бизнеса. Но это не круто. Мы приехали на Супербоул пообщаться с людьми из мира НФЛ, а эти двое повели себя как неандертальцы. Такое поведение пугает людей. Если они дотронутся друг до друга вне октагона, то это будет уже дело полиции. И это дело нужно будет довести до сведения атлетических комиссий. Их бой будет в Лас-Вегасе. Пусть делают друг с другом что хотят на протяжении пяти раундов, но не нужно страдать ерундой на Супербоуле», — приводит слова Дэны Уайта BJPenn.
Усман завоевал чемпионский пояс в марте 2019 года, одолев Тайрона Вудли. В декабре он провёл успешную защиту в бою с Колби Ковингтоном.
Масвидаль одержал три победы в 2019 году. Нокаутировал Даррена Тилла, Бена Аскрена и Нэйта Диаза. Удерживает титул BMF, который завоевал в последнем поединке.
На счету Усмана 16 побед при одном поражении. В активе Масвидаля 35 побед при 13 поражениях.
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