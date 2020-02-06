Тактаров: Емельяненко уже доказывал, что в нужные моменты умеет собираться и не чудить

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров поделился мыслями о возможной отмене боя Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. Бойцы проведут поединок на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat на «ВТБ Арене» в Москве 3 апреля.



«Отменится ли бой Емельяненко с Исмаиловым? Саша уже доказывал, что в нужные моменты умеет собираться и не чудить. Выходить на бой, не выходить – его личное дело. Возможно, он считает, что Мага – лёгкий соперник. Или что денег призовых не так много – тоже причина не готовиться. Мы с вами пожинаем только пенку, а всего, что внутри, мы же не знаем, правильно?



Я не общался с Сашей давно, не хочу давать оценку его поведению. Тут нужно знать конкретику. Я вижу периодически его интервью и сужу по ним. А всякие слухи оставьте для доверчивых мальчиков», — цитирует Тактарова Metaratings.



Напомним, в январе Емельяненко провёл семь суток в следственном изоляторе, после того как был арестован в Анапе за пьяный дебош.