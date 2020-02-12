Отец Хабиба опроверг информацию о блокировке счетов бойцовского клуба сына

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал информацию о том, что в Москве заблокировали счета бойцовского клуба смешанных единоборств Eagles, который принадлежит его сыну.

Ранее стало известно, что задолженность бойцовского клуба Eagles составила 9400 рублей. При этом кредиторы не смогли найти компанию по месту регистрации. Счета клуба заморожены, сайт не функционирует, а тренировки в московской секции приостановлены.

«Это давно уже было, и вы знаете, с чем это связано. Как говорится, это в прошлом. Два года не существует этой организации», — приводятся слова Абдулманапа Нурмагомедова на сайте телерадиокомпании «Звезда».