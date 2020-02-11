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В Москве заблокировали счета бойцовского клуба Хабиба из-за долга в 9400 рублей

В Москве заблокировали счета бойцовского клуба Хабиба из-за долга в 9400 рублей
Бокс/ММА / UFC 0

В Москве заблокировали счета бойцовского клуба смешанных единоборств Eagles, который принадлежит россиянину Хабибу Нурмагомедову, действующему чемпиону UFC в лёгком весе, сообщает телеграм-канал Mash.

«Проблемы у ММА-клуба Eagles из-за долгов. Клуб смешанных единоборств оказался должен 9400 рублей. Сумма не будоражит сознания, но кредиторы не смогли найти организацию по месту регистрации на Скаковой улице.

Пришлось применять санкции: банковские счета Eagles заморозили. Работа клуба встала: Eagles MMA Moscow не работает, сайт лежит, а тренировочная секция у «Кунцевской» не принимает клиентов», — отмечается в сообщении телеграм-канала.

Напомним, на счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA.

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