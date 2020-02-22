Ортис — Руису: я не Джошуа, не умею бегать по рингу

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис признался, что готов провести поединок с бывшим чемпионом мира Энди Руисом.



«С удовольствием подрался бы с любым из топовых супертяжеловесов. Когда у меня спрашивают о возможности выйти на ринг с Энди Руисом, отвечаю, что без колебаний сделал бы это. Но не я организовываю поединки. Я просто дерусь с теми, кого ставят передо мной, так что решать будет мой менеджер.



Руис — прекрасный боксёр. Он показал, на что способен. Но я не Энтони Джошуа, не умею бегать по рингу. Если я выхожу на ринг, то зрителей ждёт настоящий бой», — приводит слова Луиса Ортиса BoxingScene.



Ранее сообщалось, что команды Луиса Ортиса и Энди Руиса уже договорились о проведении поединка.