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Ортис — Руису: я не Джошуа, не умею бегать по рингу

Ортис — Руису: я не Джошуа, не умею бегать по рингу
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис признался, что готов провести поединок с бывшим чемпионом мира Энди Руисом.

«С удовольствием подрался бы с любым из топовых супертяжеловесов. Когда у меня спрашивают о возможности выйти на ринг с Энди Руисом, отвечаю, что без колебаний сделал бы это. Но не я организовываю поединки. Я просто дерусь с теми, кого ставят передо мной, так что решать будет мой менеджер.

Руис — прекрасный боксёр. Он показал, на что способен. Но я не Энтони Джошуа, не умею бегать по рингу. Если я выхожу на ринг, то зрителей ждёт настоящий бой», — приводит слова Луиса Ортиса BoxingScene.

Ранее сообщалось, что команды Луиса Ортиса и Энди Руиса уже договорились о проведении поединка.

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