Адесанья: готов поставить свой гонорар на то, что Ромеро устанет первым

Чемпион UFC Исраэль Адесанья поделился ожиданиями от поединка с Йоэлем Ромеро, который состоится 7 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 248.



«Я уже видел, как этот парень сдавался. Все видели, как он может жульничать, вцепляясь во внутреннюю сторону перчаток или клетку. Это ветеранские штучки. Я дрался против Андерсона Сильвы, который является одним из лучших и одним из самых хитрых ветеранов. Его уловки со мной не сработали. Я знаю, как с этим работать. Я точно знаю, что будет делать Ромеро. У меня больше запас топлива, чем у него. Готов поставить свой гонорар на то, что Ромеро устанет первым», — приводит слова Исраэля Адесаньи SCMP.



30-летний Адесанья завоевал титул полноценного чемпиона в октябре минувшего года, победив Роберта Уиттакера. Ромеро в предыдущем бою уступил решением судей Пауло Косте. В прошлом кубинец уже бился за титул в среднем весе.