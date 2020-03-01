Анкалаев: не заинтересован в реванше с Куцелабой
Боец UFC Магомед Анкалаев поделился впечатлениями от своей победы на турнире UFC Fight Night 169 в Норфолке. Россиянин уже в первом раунде остановил Иона Куцелабу.
«Вы сами всё видели. Я его зацепил, он болтался, и бой остановили, что ещё тут скажешь. После боя спросил у него, почему он возмущается. Он мне сказал, что у него был такой план. Ответил ему, что это решение судей, бой остановили, и значит, я выиграл. Реванш? Я не заинтересован в реванше. Если в UFC захотят устроить такую встречу, то я готов.
Что касается празднования победы, то отмечать буду, как всегда. Поеду домой и буду отдыхать. Довольный, очень долго готовился к этой встрече», — рассказал Анкалаев в интервью, размещённом на странице UFC Russia в «Инстаграме».
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