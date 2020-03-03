Енджейчик: победа над Вейли будет грандиознее, чем вся моя карьера

Бывшая чемпионка UFC Йоанна Енджейчик поделилась ожиданиями от предстоящего поединка с Чжан Вейли.



«С того момента, как я упустила чемпионский пояс, я стала ещё более одержимой, чем когда была чемпионкой. Без разницы, есть ли у меня пояс — я ощущаю себя обладательницей титула. Я с нетерпением жду поединка с Чжан. Это будет мой 14-й бой в UFC и 10-й титульный бой. Это значит многое. В UFC не столь много бойцов с подобным наследием и опытом.



Чжан обладает хорошим рекордом, у неё хорошие результаты, но это ничего не значит. Сейчас она на вершине. Она является моим следующим вызовом. Я рада драться с лучшими. Она опасна и смогла удивить мир в поединке с Джессикой Андраде. Но мы сыграем в мою игру. Я в этом деле уже 17 лет и она никогда не встречалась с кем-то вроде меня. Я являюсь многократной чемпионкой мира и Европы по муай-тай и шестикратной чемпионкой UFC. Но победа 8 марта будет грандиознее, чем вся моя карьера», — цитирует Енджейчик MMAFighting.