Енджейчик: победа над Вейли будет грандиознее, чем вся моя карьера

Бывшая чемпионка UFC Йоанна Енджейчик поделилась ожиданиями от предстоящего поединка с Чжан Вейли.
«С того момента, как я упустила чемпионский пояс, я стала ещё более одержимой, чем когда была чемпионкой. Без разницы, есть ли у меня пояс — я ощущаю себя обладательницей титула. Я с нетерпением жду поединка с Чжан. Это будет мой 14-й бой в UFC и 10-й титульный бой. Это значит многое. В UFC не столь много бойцов с подобным наследием и опытом.
Чжан обладает хорошим рекордом, у неё хорошие результаты, но это ничего не значит. Сейчас она на вершине. Она является моим следующим вызовом. Я рада драться с лучшими. Она опасна и смогла удивить мир в поединке с Джессикой Андраде. Но мы сыграем в мою игру. Я в этом деле уже 17 лет и она никогда не встречалась с кем-то вроде меня. Я являюсь многократной чемпионкой мира и Европы по муай-тай и шестикратной чемпионкой UFC. Но победа 8 марта будет грандиознее, чем вся моя карьера», — цитирует Енджейчик MMAFighting.
- 3 марта 2020
-
00:48
- 2 марта 2020
-
23:47
-
22:41
-
20:52
-
19:48
-
18:24
-
17:20
-
16:33
-
16:10
-
15:25
-
14:24
-
13:01
-
12:02
-
11:03
-
10:00
-
09:14
-
00:47
- 1 марта 2020
-
23:33
-
21:54
-
20:42
-
19:32
-
18:49
-
18:06
-
17:01
-
15:38
-
15:32
-
14:57
-
13:47
-
13:30
-
12:24
-
11:32
-
10:15
-
09:31
-
09:14
-
08:59