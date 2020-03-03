Уайлдера призвали отказаться от реванша с Фьюри и дали ему совет

Дэвид Хиггинс, менеджер бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBO Джозефа Паркера, посоветовал Деонтею Уайлдеру отказаться от права на матч-реванш с Тайсоном Фьюри.

В первом поединке Уайлдера и Фьюри в декабре 2018 года судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, состоявшемся 22 февраля, британский боксёр одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC.

«Все хотят увидеть бой Фьюри с Энтони Джошуа. Никто не хочет третьего боя Фьюри — Уайлдер.

Если Уайлдер будет настаивать на реванше, то проявит себя эгоистом. Деонтей, не будь эгоистом, позволь миру увидеть бой Фьюри — Джошуа.

Самое умное для него сейчас — заключить трёхстороннюю сделку с участием Фьюри и Джошуа, чтобы потом встретиться с победителем», — цитирует менеджера BoxingScene.

Напомним, Джошуа — обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO.

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