«Закончишь в больнице». Отец Фьюри призвал Уайлдера отказаться от реванша с Тайсоном
Джон Фьюри, отец действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, призвал Деонтея Уайлдера отказаться от права на реванш с его сыном.
Напомним, в первом поединке боксёров судьи зафиксировали ничью, а 22 февраля Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.
«Не знаю, что он стал бы делать с Тайсоном. Тайсон только прибавляет.
Забудь о Тайсоне, он слишком силён для тебя. Он уже доказал это. Он оправился от твоих самых сильных ударов. Этого должно быть достаточно, чтобы понять, что реванш не нужен. Если ты ещё раз сразишься с моим сыном, то закончишь в больнице. И останешься там надолго», — приводит слова Фьюри-старшего BoxingScene.
Для Уайлдера поражение от Фьюри стало первым в карьере.
«И тогда он стал бить меня по затылку». Уайлдер признался, что выдохся уже к 3-му раунду
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