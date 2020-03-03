Поветкин: побоксировать с Уайтом будет интересно
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин поделился мыслями о поединке с Диллианом Уайтом. Россиянин отдал должное сопернику и отметил, что побоксировать с ним будет интересно.
«Я очень рад, что проведу бой против Диллиана Уайта. Давно шли разговоры об этом, но, видимо, что-то не складывалось раньше. Диллиан хороший, сильный боксёр, будет интересно с ним побоксировать. Не буду делать громких заявлений, я выйду на ринг только побеждать, и 2 мая зрителей ждёт хороший красивый бокс», — приводит слова Поветкина официальный сайт промоутерской компании «Мир Бокса».
Напомним, сегодня, 3 марта, бой Поветкина и Уайта был официально подтверждён. Уже завтра, 4 марта, бойцы проведут пресс-конференцию.
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