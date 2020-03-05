Чжан Вейли: по-прежнему очень зла на Енджейчик из-за её шуток о коронавирусе

Чемпионка UFC в минимальном весе Чжан Вейли призналась, что до сих пор испытывает гнев, вспоминая о поведении своей ближайшей соперницы Йоанны Енджейчик. В январе спортсменка из Польши позволила себе шутку о коронавирусе, чем и разозлила китаянку.

«Когда она пошутила об эпидемии, я была очень зла. Многие люди умирают, в семьях люди теряют своих близких, дети теряют родителей и становятся сиротами. Это трагический момент для всего китайского народа, и не только для китайского, но и для всего человечества. И она шутит по этому поводу? Это реально меня раздражает.

Вероятно, это из-за разницы в менталитете. В Китае мы не смеёмся над страдающими людьми. Мы пытаемся им помочь. Не знаю, что по этому поводу думает Йоанна. Я просто очень зла на неё», — приводит слова Вейли BJ Penn.

Напомним, встреча Чжан Вейли и Йоанны Енджейчик состоится ранним утром 8 марта по московскому времени на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.