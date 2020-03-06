Ромеро сделал вес перед боем с Адесаньей, раздевшись догола

В ночь с 7 на 8 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 248. В его главном событии встретятся чемпион организации в среднем весе Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро. В преддверии противостояния прошла традиционная церемония взвешивания.
Исраэль Адесанья показал на весах 83,6 кг. Ромеро уложился в лимит весовой категории за 20 минут до завершения процедуры и показал предельный для среднего дивизиона вес — 83,9 кг. При этом Йоэлю пришлось раздеться догола. В прошлом Ромеро неоднократно проваливал взвешивания.
UFC 248. Взвешивание
Основной кард
Исраэль Адесанья (184,5 фунта) — Йоэль Ромеро (185 фунтов)
Чжан Вейли (115) — Йоанна Енджейчик (115)
Бенейл Дариуш (156) — Драккар Клозе (156)
Нил Мэгни (171) — Ли Цзянлянь (171)
Алекс Оливейра (171) — Макс Гриффин (170,5)
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