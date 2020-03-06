Ромеро сделал вес перед боем с Адесаньей, раздевшись догола

В ночь с 7 на 8 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 248. В его главном событии встретятся чемпион организации в среднем весе Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро. В преддверии противостояния прошла традиционная церемония взвешивания.

Исраэль Адесанья показал на весах 83,6 кг. Ромеро уложился в лимит весовой категории за 20 минут до завершения процедуры и показал предельный для среднего дивизиона вес — 83,9 кг. При этом Йоэлю пришлось раздеться догола. В прошлом Ромеро неоднократно проваливал взвешивания.

UFC 248. Взвешивание

Основной кард

Исраэль Адесанья (184,5 фунта) — Йоэль Ромеро (185 фунтов)

Чжан Вейли (115) — Йоанна Енджейчик (115)

Бенейл Дариуш (156) — Драккар Клозе (156)

Нил Мэгни (171) — Ли Цзянлянь (171)

Алекс Оливейра (171) — Макс Гриффин (170,5)