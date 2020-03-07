Адесанья получит за бой на UFC 248 $ 500 тыс., Ромеро — $ 300 тыс.

В ночь с 7 на 8 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 248. В его главном событии встретятся чемпион организации в среднем весе Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро. В преддверии противостояния стали известны гонорары участников турнира, сообщает MMAFighting.



Действующий чемпион UFC в среднем весе Адесанья за поединок получит фиксированный гонорар — $ 500 тыс. Ромеро за этот бой также получит фиксированную оплату — $ 300 тыс.



Действующая чемпионка UFC Чжен Вейли за бой с Йоанной Енджейчик получит гарантированные $ 100 тыс. Енджейчик за поединок получит $ 106 тыс., ещё столько же ей достанется в случае победы.



Только участники главного и соглавного событий за свои выступления получат более $ 100 тыс.