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Енджейчик: сделаю всё, чтобы Вейли умоляла меня остановиться

Енджейчик: сделаю всё, чтобы Вейли умоляла меня остановиться
Бокс/ММА / UFC 0

Бывшая чемпионка UFC Йоанна Енджейчик поделилась ожиданиями от титульного поединка с чемпионкой организации в минимальном весе Чжан Вейли.

«Чжан Вейли самоуверенна, но я вижу по её глазам, что она просто маленькая девочка. Она не готова к такому, это для неё слишком сложно. Она не знает, что значит быть чемпионкой, и я это докажу. Вейли стала очень дерзкой, заносчивой, но она не хочет смотреть мне в глаза. Я сделаю всё, чтобы она умоляла меня остановиться. Она опасна. Произойти может что угодно, но я готова к войне», — приводит слова Йоанны Енджейчик MMAJunkie.

Напомним, встреча Чжан Вейли и Йоанны Енджейчик состоится ранним утром 8 марта по московскому времени на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.

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