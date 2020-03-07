Енджейчик: сделаю всё, чтобы Вейли умоляла меня остановиться

Бывшая чемпионка UFC Йоанна Енджейчик поделилась ожиданиями от титульного поединка с чемпионкой организации в минимальном весе Чжан Вейли.



«Чжан Вейли самоуверенна, но я вижу по её глазам, что она просто маленькая девочка. Она не готова к такому, это для неё слишком сложно. Она не знает, что значит быть чемпионкой, и я это докажу. Вейли стала очень дерзкой, заносчивой, но она не хочет смотреть мне в глаза. Я сделаю всё, чтобы она умоляла меня остановиться. Она опасна. Произойти может что угодно, но я готова к войне», — приводит слова Йоанны Енджейчик MMAJunkie.



Напомним, встреча Чжан Вейли и Йоанны Енджейчик состоится ранним утром 8 марта по московскому времени на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.