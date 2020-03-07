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UFC 248, полный файткард турнира: Адесанья — Ромеро, Вейли — Енджейчик и другие бои

UFC 248, полный файткард турнира: Адесанья — Ромеро, Вейли — Енджейчик и другие бои
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 7 на 8 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 248. В его главном событии встретятся чемпион организации в среднем весе Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро.

В соглавном поединке турнира китаянка Чжан Вейли будет защищать титул чемпионки организации в женском минимальном весе в поединке с польской спортсменкой Йоанной Енджейчик.

Представляем вашему вниманию полный файткард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC, если она отсутствует, то боец не входит в топ-15 весовой категории.

UFC 248

Основной кард

Исраэль Адесанья (чемпион) — Йоэль Ромеро (№3) — средний вес
Чжан Вейли (чемпион) — Йоанна Енджейчик (№4) — женский минимальный вес
Бенейл Дариуш — Драккар Клозе — лёгкий вес
Нил Мэгни — Ли Цзянлянь — полусредний вес
Алекс Оливейра — Макс Гриффин — полусредний вес.

Предварительный кард

Шон О'Мэлли — Хосе Куинонес — легчайший вес
Марк Мадсен — Остин Хаббард — лёгкий вес
Родольфо Виейра — Сапарбек Сафаров — средний вес
Джеральд Мершарт — Дерон Винн — средний вес.

Ранний предварительный кард

Эмили Уитмайр — Полиана Виана — женский минимальный вес
Гига Чикадзе — Джамалл Эммерс — полулёгкий вес
Данна Батгерел — Гуидо Каннетти — легчайший вес.

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