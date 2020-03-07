UFC 248, полный файткард турнира: Адесанья — Ромеро, Вейли — Енджейчик и другие бои

В ночь с 7 на 8 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 248. В его главном событии встретятся чемпион организации в среднем весе Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро.



В соглавном поединке турнира китаянка Чжан Вейли будет защищать титул чемпионки организации в женском минимальном весе в поединке с польской спортсменкой Йоанной Енджейчик.



Представляем вашему вниманию полный файткард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC, если она отсутствует, то боец не входит в топ-15 весовой категории.



UFC 248



Основной кард



Исраэль Адесанья (чемпион) — Йоэль Ромеро (№3) — средний вес

Чжан Вейли (чемпион) — Йоанна Енджейчик (№4) — женский минимальный вес

Бенейл Дариуш — Драккар Клозе — лёгкий вес

Нил Мэгни — Ли Цзянлянь — полусредний вес

Алекс Оливейра — Макс Гриффин — полусредний вес.



Предварительный кард



Шон О'Мэлли — Хосе Куинонес — легчайший вес

Марк Мадсен — Остин Хаббард — лёгкий вес

Родольфо Виейра — Сапарбек Сафаров — средний вес

Джеральд Мершарт — Дерон Винн — средний вес.



Ранний предварительный кард



Эмили Уитмайр — Полиана Виана — женский минимальный вес

Гига Чикадзе — Джамалл Эммерс — полулёгкий вес

Данна Батгерел — Гуидо Каннетти — легчайший вес.