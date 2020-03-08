Валентина Шевченко считает, что Енджейчик победила в бою с Чжан Вейли

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась мнением о титульном поединке между чемпионкой организации в минимальном весе Чжан Вейли и Йоанной Енджейчик.
«Йоанна победила в этом поединке», — написала Шевченко в своём «твиттере».
Обе соперницы поочерёдно владели преимуществом и нанесли несколько хороших ударов. Бой продлился все пять раундов, и судьи раздельным решением отдали победу Чжан Вейли, которая защитила чемпионский пояс.
На пресс-конференции после турнира президент UFC Дэна Уайт заявил, что спортсменки получат бонус в размере $ 50 тыс. каждая за «лучший бой вечера».
Вейли провела в ММА 22 боя и одержала 21 победу при одном поражении. На счету Енджейчик также 22 боя, в которых она одержала 18 побед и потерпела четыре поражения.
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