Валентина Шевченко считает, что Енджейчик победила в бою с Чжан Вейли

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась мнением о титульном поединке между чемпионкой организации в минимальном весе Чжан Вейли и Йоанной Енджейчик.



«Йоанна победила в этом поединке», — написала Шевченко в своём «твиттере».



Обе соперницы поочерёдно владели преимуществом и нанесли несколько хороших ударов. Бой продлился все пять раундов, и судьи раздельным решением отдали победу Чжан Вейли, которая защитила чемпионский пояс.



На пресс-конференции после турнира президент UFC Дэна Уайт заявил, что спортсменки получат бонус в размере $ 50 тыс. каждая за «лучший бой вечера».

Вейли провела в ММА 22 боя и одержала 21 победу при одном поражении. На счету Енджейчик также 22 боя, в которых она одержала 18 побед и потерпела четыре поражения.